13 апреля — особый праздник Ипатий Чудотворец: народные приметы

Церковь 13 апреля чтит память Святого Ипатия, епископа Гангрского. В народном календаре праздник известен под названием Ипатий Чудотворец. В 2025 году он приходится на субботу. О том, какие традиции и приметы связаны с этим днем, рассказывают «Известия».

Какой церковный праздник 13 апреля 2025 года

Ипатий жил в IV веке и был епископом города Гангры в Малой Азии. Он известен как участник Первого Никейского собора, который в 325 году был созван по распоряжению императора Константина I. Собрание проходило в городе Никее (ныне территория Турции) и стало первым Вселенским собором в истории христианства.

На нем были выработаны основные каноны веры, а также осуждены арианская ересь и определено время празднования Пасхи.

Фото: ТАСС/Оксана Король Открытка Ипатий Чудотворец

По возвращении из Константинополя в Гангры на Ипатия напали раскольники. Они искололи епископа кольями и сбросили тело в болото. Жители с почестями похоронили святого. В дальнейшем мощи служителя церкви прославились многими чудесами. Возле них исцелялись от разных болезней и недугов.

С принятием христианства святого стали почитать на Руси. В Новгороде Ипатий почитался как покровитель новгородских посадников, а в Костроме в честь него назвали один из самых известных монастырей — Свято-Троицкий, который сыграл заметную роль в событиях Смутного времени.

Чем известен Ипатий Чудотворец

На иконах старец изображен с белой бородой в епископальном облачении и книгой в руках. В праздничный день верующие идут в церковь, чтобы помолиться святому. Его просят об исцелении от телесных и духовных недугов. В народе также считали, что Ипатий защищает от злых духов и помогает женщинам. Молодые девушки часто просили его о легкой беременности и родах.

В старину на Ипатьев день было принято наводить порядок в доме и саду. Непригодные вещи отдавали малоимущим или относили в церковь. Во дворе белили деревья, собирали весь накопившийся за зиму мусор и сжигали вместе с прошлогодней листвой. Благодаря этому обычаю праздник прозвали Огнищем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Открытка Ипатий Чудотворец

Огню в этот день придавалось большое значение. Наши предки верили, что 13 апреля он обладает исцеляющей силой. Поэтому возле тех, кто болел, зажигали свечи. А когда они выгорали, огарки бросали в реку или озеро. Считалось, что после этого обряда болезнь быстро отступит.

Ипатий Чудотворец: что можно и нельзя делать

Следуя традиции, в праздник стоит заняться уборкой в доме и избавиться от всего хлама. Оставлять в жилище немытую посуду или нестиранные вещи в народе считали дурным предзнаменованием. А вот постричься, побриться и умыться на рассвете было хорошим делом, так как способствовало очищению перед Пасхой.

Как и в другие церковные праздники, нельзя отказывать в милостыне и помощи другим людям. Запрещается ругаться, сквернословить, выносить ссор из избы.

Поскольку Ипатьев день приходится на время Великого поста, верующим необходимо соблюдать ограничения в питании и отказаться от развлечений. В пищу нельзя употреблять мясо, яйца и молочные продукты. Предпочтение стоит отдать овощам, фруктам, соленьям, крупам и меду.

Народные приметы 13 апреля

С праздником связано много погодных примет. Если утром 13 апреля шел дождь, это служило предвестником того, что лето будет ненастным. Если подул сильный ветер, то скоро начнется ливень. А когда весь день ярко светит солнце — теплая погода будет стоять еще долгое время.

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