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Особый церковный праздник 5 апреля: Никонов день — традиции, приметы, запреты

Народный праздник Никонов день отметя в России 5 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ежегодно 5 апреля православная церковь чтит память двух святых: преподобномученика Никона Сицилийского и преподобного Никона Печерского — одного из первых руководителей Киево-Печерской лавры. В 2025 году торжество приходится на субботу. В народном календаре оно носит название Никонов день. Об истории, традициях и приметах праздника читайте в материале «Известий».

Никонов день в 2025 году — история праздника

Никон Сицилийский родился в III веке в Неаполе. Его отец был знатным язычником, а мать — христианкой. Будущий святой тоже поклонялся идолам, но помнил и о наставлениях своей матери. Возмужав, он поступил на военную службу и стал командиром небольшого отряда. Солдаты уважали его за мужество и невероятную силу.

Однажды Никон со своим отрядом оказался в окружении врагов. В момент смертельной опасности он вспомнил о матери и, осенив себя крестным знамением, пообещал принять крещение, если ему удастся спастись. Никон выжил и, вернувшись из похода, отправился на поиски священника, который мог бы совершить таинство.

В те времена христиане подвергались жестоким гонениям, поэтому отыскать нужного человека оказалось непросто. На протяжении восьми дней Никон молился на маленьком острове Хиос, прося Бога помочь ему. Наконец во сне ему явился ангел и указал место, где скрывались иноки во главе с епископом Феодосием. От него святой принял крещение и монашеский постриг.

Вскоре Никон стал примером для живущих на острове монахов. Перед смертью Феодосий передал ему епископский сан и велел переселиться с братией на Сицилию. Святой исполнил просьбу своего духовного наставника и перевез туда всех иноков — 190 человек. По пути он успел посетить родной город и провести с престарелой матерью последние дни ее жизни. В Непале к монахам также присоединились девять бывших сослуживцев Никона, уверовавших в Христа.

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Сицилийская обитель существовала на протяжении нескольких лет. Когда гонения на христиан вновь набрали силу, правитель острова Квинтиан приказал казнить монахов. Никона он велел подвергнуть пыткам и лишь потом обезглавить. Тело святого бросили на съедение зверям, но благодаря чудесным знамениям его нашел епископ города Мессины и организовал достойное погребение.

Преподобный Никон Печерский жил в XI веке. Он стал первым учеником и сподвижником основателя Киево-Печерской лавры преподобного Антония. При нем он постригал всех новоприбывших иноков, в том числе и святого Феодосия Печерского, впоследствии возглавившего обитель и прославившегося многими чудесами.

Святой Никон всегда был строг и последователен в своей вере. По его благословению были пострижены в монахи боярин Варлаам и приближенный князя Изяслава Ярославича Ефрем. Когда князь узнал об этом, он, угрожая изгнанием всех иноков лавры, потребовал, чтобы святой убедил их вернуться в мир. Однако Никон твердо стоял на своем, и князю пришлось отступить.

Когда монахов в обители стало слишком много, преподобный Никон пожелал уединения и удалился на остров Тмутаракань на берегу Керченского пролива. Однако слава о его духовных подвигах вскоре распространилась по округе, и к святому стали приходить иноки. Для них Никон основал новый монастырь с церковью во имя Пресвятой Богородицы.

Позднее святой вернулся в Киево-Печерскую лавру и был избран игуменом. На протяжении многих лет он заботился о своей братии и был по­гре­бен в Ближ­них пе­ще­рах пре­по­доб­но­го Ан­то­ния.

Традиции и запреты на Никонов день 5 апреля

На Руси 5 апреля отмечали Никонов день. В праздник полагалось провести генеральную уборку: вымыть полы, постирать одежду, поменять солому в матрасах и т.д. Чтобы в дом не пробралась нечисть, все поверхности протирали настоем мяты. Считалось, что его запах отпугивает «незваных гостей». По поверьям, защититься от потусторонних также помогала свежая побелка на печи.

Порядок в этот день наводили не только в доме, но и на прилегающем к нему участке. Чтобы обезопасить огород от вредителей, хозяева заманивали туда птиц. Для этого вокруг грядок рассыпали хлебные крошки и зерна, а рядом высаживали плодовые деревья.

На Никона также уделяли внимание источникам воды: освобождали от мусора родники и ручьи, чистили колодцы. После тяжелого дня всей семьей отправлялись в баню. Предки верили, что таким образом можно очистить не только тело, но и душу.

Что можно и нельзя делать в Никонов день

С Никоновым днем на Руси связывали различные суеверия. Считалось, что в праздник нельзя лениться, иначе можно лишиться здоровья и достатка. 5 апреля старались не ложиться на чужие подушки, чтобы потом не мучаться от кошмаров. Сплетни также были под запретом — по поверьям, тот, кто распускает слухи, может столкнуться с проблемами в семье.

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Многие запреты Никонова дня были связаны с финансовой сферой. В праздник наши предки старались не оставляли деньги на видном месте, опасаясь нищеты. Чтобы приумножить богатство следовало наоборот спрятать всю наличность в укромное место. Хозяйки в этот день не перебирали бобы и крупы, дабы не столкнуться с неожиданными тратами.

На Никона даже заядлые рыбаки не ходили к водоемам с удочкой. Люди верили, что в это время там хозяйничает водяной, а встреча с ним грозит серьезными травмами.

Народные приметы 5 апреля

В праздник наши предки обращали внимание на приметы. Если днем было тепло, а ночью ударили заморозки, понимали, что апрель выдастся погожим. Если на Никона звучал первый весенний гром, а снег при этом еще не сошел, готовились к холодному лету. О жарком лете говорило ясное небо в полдень, тогда как облачность сулила дождливый сезон.

О погоде на ближайшие дни судили по поведению животных. Если кошка часто чихала, ждали сильных осадков. Белки, спокойно покидающие свои гнезда, указывали на скорое потепление.

Ранее «Известия» рассказали о приметах и суевериях народного праздника Василий Теплый.

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