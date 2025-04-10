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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы батальона ХАМАС на севере сектора Газа

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Фото: REUTERS/Israeli Army
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, в результате чего был ликвидирован командир принадлежащего движению батальона «Шуджаийа» Хайтам Халиль, сообщила 10 апреля пресс-служба израильской армии.

В атаке 9 апреля участвовали также Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля. Уточняется, что штаб ХАМАС расположен примерно в километре от войск ЦАХАЛ, действующих в районе города Газы.

«В результате удара был ликвидирован террорист Хайтам Халиль, командир батальона «Шуджаийа» движения ХАМАС, который командовал и принимал участие в нападении на поселение Нир Оз 7 октября [2023 года]», — указано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что перед нанесением удара принимались меры для снижения рисков для гражданского населения. По данным ЦАХАЛ, Халиль являлся командиром одного из взводов движения ХАМАС и руководителем батальоном элитного подразделения «Нухба».

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9 апреля сообщалось, что в результате удара ЦАХАЛ по жилому кварталу на севере сектора Газа погибли около 23 человек. Как сообщили в больнице Аль-Ахли, среди погибших были восемь женщин и восемь детей. Уточнялось, что удар пришелся на четырехэтажное здание в районе Шуджаийя. Израильские военные сообщили, что целью ЦАХАЛ был «высокопоставленный боевик» палестинской группировки ХАМАС.

В этот же день ЦАХАЛ при поддержке ВВС страны за сутки уничтожила свыше 45 объектов в секторе Газа. По данным израильских военных, в районе Тель-Султан города Рафах бойцы дивизии «Газа» обнаружили тоннели и уничтожили укрытия боевиков.

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