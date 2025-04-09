В результате ударов ЦАХАЛ по жилому кварталу сектора Газа погибли более 20 человек
В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу на севере сектора Газа погибло около 23 человек. Об этом 9 апреля сообщило издание The Guardian со ссылкой на представителей здравоохранения.
Как сообщили в больнице Аль-Ахли, среди погибших были восемь женщин и восемь детей. Уточняется, что удар пришелся на четырехэтажное здание в районе Шуджаийя.
По словам израильских военных, целью ЦАХАЛ был «высокопоставленный боевик» палестинской группировки ХАМАС, при этом его имя названо не было.
Ранее в этот день ЦАХАЛ при поддержке ВВС страны за сутки уничтожила свыше 45 объектов в секторе Газа. По данным израильских военных, в районе Тель-Султан города Рафах бойцы дивизии «Газа» обнаружили туннели и уничтожили укрытия боевиков.