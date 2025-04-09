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В результате ударов ЦАХАЛ по жилому кварталу сектора Газа погибли более 20 человек

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Фото: REUTERS
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В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу на севере сектора Газа погибло около 23 человек. Об этом 9 апреля сообщило издание The Guardian со ссылкой на представителей здравоохранения.

Как сообщили в больнице Аль-Ахли, среди погибших были восемь женщин и восемь детей. Уточняется, что удар пришелся на четырехэтажное здание в районе Шуджаийя.

По словам израильских военных, целью ЦАХАЛ был «высокопоставленный боевик» палестинской группировки ХАМАС, при этом его имя названо не было.

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Ранее в этот день ЦАХАЛ при поддержке ВВС страны за сутки уничтожила свыше 45 объектов в секторе Газа. По данным израильских военных, в районе Тель-Султан города Рафах бойцы дивизии «Газа» обнаружили туннели и уничтожили укрытия боевиков.

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