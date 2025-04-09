ЦАХАЛ сообщила об уничтожении за сутки более 45 объектов в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при поддержке ВВС страны за сутки уничтожила свыше 45 объектов в секторе Газа. Об этом 9 апреля сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по более чем 45 объектам террористических организаций на всей территории сектора Газа», — написано в сообщении.
По данным израильских военных, в районе Тель-Султан города Рафах бойцы дивизии «Газа» обнаружили туннели и уничтожили укрытия боевиков. Силы 36-й дивизии, действующие в районах Рафаха и дороги Мораг, ликвидировали террористов и разрушили здания, использовавшиеся в боевых целях.
В северной части сектора продолжают операцию подразделения 252-й дивизии. Там за прошедшие сутки был уничтожен тайник с оружием, а также ликвидированы несколько боевиков.
Ранее, 7 апреля, сообщалось, что вертолеты ВВС Израиля нанесли удар по приграничным населенным пунктам на юге Ливана. Уточнялось, что под удары также попал город Эн-Накура.
До этого, 4 апреля, ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира ХАМАС в Ливане в ходе удара по Сайде. По данным военных, Хасан Фархат возглавлял силы ХАМАС в западном секторе Ливана. Отмечается, что Фархат «представлял угрозу Израилю и его гражданам».