WP узнала об обеспокоенности чиновников на фоне приостановки пошлин Трампом

Некоторые чиновники в Белом доме были шокированы решением президента США Дональда Трампа о временной приостановке пошлин для 75 стран на три месяца. Об этом 10 апреля сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным издания, подобные меры удивили даже высокопоставленных политиков Белого дома. Кроме того, после объявления о приостановке тарифов помощники президента стали совещаться о том, какие действия принимать дальше, дополняет «Газета.Ru».

Отмечается, что для обсуждения этого вопроса были созваны министр финансов страны Скотт Бессент и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее в этот день американский лидер отложил введение пошлин на 90 дней для 75 стран из-за паники граждан. Также Трамп охарактеризовал ситуацию на рынке как довольно мрачную после своего решения о введении пошлин.

До этого, 9 апреля, Трамп заявил, что США повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Он также добавил, что более 75 стран вызвали представителей США для переговоров по вопросам торговли, поэтому Трамп снижает взаимный тариф.