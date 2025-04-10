Иран пригрозил выдворением инспекторов МАГАТЭ в ответ на угрозы США и Израиля
Иран может прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и выдворить его инспекторов, если США и Израиль продолжат угрожать Исламской Республике военным вмешательством. Об этом 10 апреля заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.
«Продолжение угроз со стороны зарубежных стран и попытка осуществить военное нападение на Иран могут привести к применению мер сдерживания, таким как выдворение инспекторов МАГАТЭ и прекращение сотрудничества с ним», — написал Шамхани на своей странице в X (бывш. Twitter).
По его словам, другой мерой может стать перемещение обогащенного урана в «безопасные и неизвестные» места на территории Ирана.
Президент США Дональд Трамп 9 апреля заявил о готовности применить силу в отношении Ирана при необходимости. По мнению Трампа, США обладают «мощнейшим в мире оружием», о котором никто не имеет даже малейшего представления.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 9 апреля заявил, что иранские власти принимают необходимые защитные меры в виде приведения вооруженных сил страны в повышенную готовность из-за жесткой риторики Трампа о начале военных действий.