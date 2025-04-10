Песков заявил о намерении РФ отстаивать свои права на замороженные активы в ЕС

Страны Евросоюза (ЕС) не единогласно поддерживают тему использования замороженных российских активов, однако РФ в любом случае будет отстаивать свои интересы и защищать права на свои средства. Об этом 10 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока тенденция не очень хорошая, но мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. А последствия действительно будут, и РФ никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих своих прав», — заявил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в этот же день сообщила, что страны Евросоюза проводят переговоры с различными странами относительно использования замороженных активов. Она отметила, что эти вопросы обсуждаются с 27 государствами-членами касательно использования замороженных российских активов. Однако некоторые страны категорически против изъятия российских денег.

20 марта в итоговом документе саммита ЕС, который подписали 26 из 27 государств сообщества, сообщалось, что Евросоюз продолжит удерживать замороженные активы России. Отмечалось, что активы России должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине и пока Москва не компенсирует нанесенный ей ущерб.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля также отметил, что замороженные ЕС российские активы невозможно конфисковать, так как эта инициатива противоречит законам международного права.