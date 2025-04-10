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Каллас рассказала о нежелании стран ЕС использовать активы РФ

Каллас: ЕС ведет переговоры со странами об использовании замороженных активов РФ
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Евросоюз (ЕС) проводит переговоры с различными странами относительно использования замороженных активов. Об этом 10 апреля заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она отметила, что в настоящее время обсуждаются вопросы с 27 государствами-членами касательно использования замороженных российских активов.

«Мы готовимся, потому что есть определенные риски и способы снизить эти риски. И некоторые страны категорически против этого», — сказала Каллас в интервью ERR.

При этом она не стала называть страны, которые выступили против использования российских активов, добавив, что данную информацию несложно получить.

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24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные ЕС российские активы невозможно конфисковать, так как эта инициатива противоречит законам международного права.

4 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над «наиболее творческим» использованием российских замороженных активов для предоставления помощи Украине.

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