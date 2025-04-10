Каллас рассказала о нежелании стран ЕС использовать активы РФ

Евросоюз (ЕС) проводит переговоры с различными странами относительно использования замороженных активов. Об этом 10 апреля заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она отметила, что в настоящее время обсуждаются вопросы с 27 государствами-членами касательно использования замороженных российских активов.

«Мы готовимся, потому что есть определенные риски и способы снизить эти риски. И некоторые страны категорически против этого», — сказала Каллас в интервью ERR.

При этом она не стала называть страны, которые выступили против использования российских активов, добавив, что данную информацию несложно получить.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные ЕС российские активы невозможно конфисковать, так как эта инициатива противоречит законам международного права.

4 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над «наиболее творческим» использованием российских замороженных активов для предоставления помощи Украине.