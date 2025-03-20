Евросоюз отказался размораживать российские активы

Евросоюз (ЕС) продолжит удерживать замороженные активы России. Об этом говорится в итоговом документе саммита объединения, который подписали 26 из 27 государств сообщества.

Отмечается, что активы России должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине и пока Москва не компенсирует нанесенный ей ущерб, передает «РИА Новости».

Также в документе говорится, что Евросоюз готов усиливать давление на Россию в том числе посредством дальнейших санкций, сообщает НСН.

14 марта Euractiv сообщил, что в Евросоюзе намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии, передает RT. Уточнялось, что каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». При этом ЕС будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.