СК объяснил отказ в выдаче биоматериала из-за подозрений в подмене ребенка в Якутии

Следственный комитет Якутии назвал причину отказа в выдаче биоматериала ребенка матери Дарье Лузиной, заподозрившей подмену. Об этом 10 апреля сообщили «Известиям» в ведомстве.

Согласно данным СК, в настоящее время выдача биологических материалов невозможна, так как они направлены для проведения генотипоскопической судебной экспертизы в Дальневосточный филиал ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации».

14 марта Лузина рассказала о предполагаемой подмене 17 лет назад в роддоме. По ее словам, она узнала пол ребенка из документов морга. Женщина утверждает, что родила здорового мальчика, однако ей выдали тело девочки с патологиями. Она сообщила, что в соцсетях врача Ирины Евсиковой, принимавшей роды, наткнулась на фотографию с ребенком, который был похож на нее саму. По факту всей ситуации Лузина написала заявление, чтобы медработника привлекли к ответственности.

Позднее, 20 марта, прокуратура Томпонского района Республики Саха (Якутия) начала проверку после сюжета «Известий» о возможной подмене ребенка в роддоме. Будет дана оценка соблюдению законодательства о здравоохранении, а также законности действий сотрудников медучреждения и иным вопросам.

Согласно данным результатов ДНК-теста, Лузина является биологической матерью захороненного ребенка, чей генетический профиль был получен при эксгумации.