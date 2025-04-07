Заподозрившей подмену младенца в роддоме в Якутии матери сообщили результат ДНК-теста

Жительнице Якутии Дарье Лузиной, предполагающей, что ее малыша 16 лет назад подменили в роддоме, сообщили о результатах ДНК-экспертизы тела похороненного ребенка, однако биоматериал для другой независимой экспертизы ей выдать отказались. Об этом она рассказала 7 апреля в беседе с «Известиями».

«ДНК-экспертизу с захороненным ребенком провели, и мне следователь по телефону сообщил, что ребенок принадлежит мне. Но в выдаче биоматериала для независимой экспертизы, по моей просьбе, мне отказали <…> так как они независимую экспертизу проводят сами в следственном комитете в Хабаровске. Документов у меня на руках еще никаких нет», — поделилась женщина.

Специалисты главка Следственного комитета (СК) по Якутии провели эксгумацию тела ребенка в марте. В могиле на нижнем уровне был захоронен отец Лузиной, гроб с телом ребенка находился на верхнем уровне, уточнили в пресс-службе комитета.

Дарья обнаружила, что могила раскопана с той стороны, где были ноги покойного отца, что вызвало у нее сомнения в подлинности биоматериала, который был взят для экспертизы ДНК, добавили в пресс-службе.

«СУ СК Якутии провели экспертизу ДНК, сравнив показатели Дарьи и эксгумированного тела, и пришли к выводу, что захороненный ребенок — это родная дочь Лузиной», — заключили в ведомстве, подтвердив, что женщина запросила материал для независимой экспертизы, однако в этой просьбе ей было отказано.

14 марта Лузина рассказала, что узнала пол ребенка из документов морга. Она утверждает, что родила здорового мальчика, однако ей выдали тело девочки с патологиями. Женщина сообщила, что в соцсетях врача Ирины Евсиковой, принимавшей роды, наткнулась на фотографию с ребенком, который был похож на нее саму. По факту всей ситуации Лузина написала заявление, чтобы медработника привлекли к ответственности.

Позднее, 20 марта, прокуратура Томпонского района Республики Саха (Якутия) начала проверку после сюжета «Известий» о возможной подмене ребенка в роддоме. Будет дана оценка соблюдению законодательства о здравоохранении, а также законности действий сотрудников медучреждения и иным вопросам.