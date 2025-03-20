В Якутии начали проверку после сюжета «Известий» о подмене младенца в роддоме

Прокуратура Томпонского района Республики Саха (Якутия) начала проверку после сюжета «Известий» о возможной подмене ребенка в роддоме. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следственных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о здравоохранении, а также законности действий (бездействий) сотрудников медучреждения и иным вопросам.

Местная жительница Дарья Лузина рассказала «Известиям», что родила ребенка, который спустя три дня якобы умер «от нехватки железа и кальция». Она допустила, что новорожденного могли подменить, поскольку заявления врача-акушера не совпадали со сведениями, которые женщина получала при наблюдении в положении. При этом сотрудники роддома всячески препятствовали ее попыткам получить медицинские документы для ознакомления.

14 марта Лузина рассказала, что узнала пол ребенка из документов морга. Она утверждает, что родила здорового мальчика, однако ей выдали тело девочки с патологиями. Женщина сообщила, что в соцсетях врача Ирины Евсиковой, принимавшей роды, наткнулась на фотографию с ребенком, который был похож на нее саму. По факту всей ситуации Лузина написала заявление, чтобы медработника привлекли к ответственности.