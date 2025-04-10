Минобороны показало кадры уничтожения дронами техники ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ опубликовало в четверг, 10 апреля, кадры уничтожения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

Уточняется, что цели противника были ликвидированы расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

В этот же день экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронетехнику боевиков подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Завершив задание, экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) противника.