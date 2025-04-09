Диетолог объяснил популярность спортивного питания

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что понятие спортивного питания в России несколько размыто.

«Эти спортивные порошки и добавки пришли к нам из госпитального питания, то есть от людей, которые не могли употреблять те или иные макро- и микронутриенты», — пояснил эксперт в беседе с «Радио 1» 8 апреля.

Специалист отметил, что спортсмены адаптировали эту схему под себя, а сейчас оно развилось до практически ежедневного потребления таких продуктов.

Как отметил Пристанский, профессиональных спортсменов главное — цель, а не вкус продуктов, потому что они спокойно могут заменять еду на что-то безвкусное. Но даже в спортивном питании присутствуют вкусные заменители десертов, например, белковые коктейли. У них четко разграничена калорийность, внутренний состав, который важно изучать и наблюдать за побочными реакциями организма.

9 апреля Пристанский рассказал, какие факторы влияют на вес тела и как уменьшить объемы. По его словам, в формировании фигуры важную роль играют питание и тренировки. Последние могут быть три-четыре раза в неделю хотя бы по часу-полтора. В основе «телостроительства» всё же лежит рацион, пишет RT.

24 марта эндокринолог Инна Мисникова указала на опасность нелицензированного спортивного питания. По ее словам, в нелицензированных биодобавках могут содержаться любые препараты в неизвестных дозах, отмечает 360.ru. Избыток гормональных средств в несертифицированном спортивном питании способен навредить многим системам организма, в том числе сердцу и репродуктивной функции.

В тот же день глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина призвала с осторожностью относиться к покупке спортивного питания на маркетплейсах. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил усилить госконтроль за дистанционной продажей спортивного питания. По данным Роскачества, 90% протеина на маркетплейсах продается с нарушениями, сообщает НСН.

В октябре Pravda.Ru писала, что протеиновые батончики, предтренировочные комплексы и другие продукты обещают быстрые результаты по похудению, однако добавки могут быть полезны, если человек активно занимается спортом. Протеин помогает в восстановлении мышц, гейнеры восполняют углеводы. То есть результаты достигаются только в сочетании с физической активностью.