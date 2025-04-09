Китай предостерег граждан от поездок в США на фоне торговой войны
Власти Китая предостерегли своих граждан от поездок в Соединенные Штаты на фоне усугубляющейся торговой войны между двумя странами. Об этом 9 апреля свидетельствует заявление китайского министерства туризма.
«В связи с ухудшением торговых отношений между Китаем и США и проблемами безопасности в Америке министерство культуры и туризма рекомендует гражданам Китая тщательно оценивать риски поездок в Соединенные Штаты и проявлять осторожность», — приводит выдержку из заявления агентство Bloomberg.
Кроме того, правительство призывает граждан Китая дважды подумать, «прежде чем садиться на рейс в США», передает агентство.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%.
Ранее в этот день власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%. Уточняется, что дополнительная тарифная ставка будет действовать на все импортируемые товары.