В Госдуме назвали цели нового раунда переговоров делегаций России и США

В настоящее время идет техническая работа по подготовке к заключению мирного договора, рассказал в среду, 9 апреля, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее стало известно, что 10 апреля в Стамбуле состоится второй раунд российско-американских консультаций, передает RT.

Депутат напомнил, что результатом прошлых встреч стало 30-дневное перемирие, согласно которому стороны не должны наносить удары по энергетическим объектам. Чепа отметил, что если президент России Владимир Путин сразу же дал соответствующие указания, то Украина продолжает ежедневно нарушать это соглашение. Он предположил, что в ходе переговоров делегации должны выработать условия, регламентирующие соблюдение этих договоренностей.

«Работы много, поэтому рабочие группы должны работать всё больше и больше, дополнительные вопросы рассматривать. Мы знаем, что идут консультации и по работе дипломатических служб, которые дадут возможность на постоянной основе работать, и идет подготовка работы послов», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, который возглавит российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле, заявил, что Москва настроена на серьезный разговор с США о возврате незаконно изъятой дипсобственности, передает ИА Регнум.

Также Россия поднимет тему возобновления прямого авиасообщения между РФ и США. По словам Дарчиева, это придало бы импульс не только официальным контактам, поскольку сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы с пересадками, но также стимулировало бы бизнес и облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана, передает НСН.

Делегации России и США уже встречались в Стамбуле 27 марта. Переговоры продлились более шести часов и также были посвящены работе дипмиссий двух государств в Вашингтоне и Москве.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 3 апреля заявил, что Россия и США достигли определенных успехов в устранении двусторонних раздражителей в своих отношениях, однако говорить о значительных прорывах пока преждевременно. По его словам, работа над важными аспектами в отношениях Москвы и Вашингтона в настоящее время сосредоточена на упрощении визового процесса, улучшении механизмов взаимных поездок.