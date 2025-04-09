Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 124 человек
Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике достигло 124 человек. Об этом 9 апреля сообщило издание El Avance, ссылаясь на слова директора Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуана Мануэля Мендеса.
«Число погибших в результате трагедии в ночном клубе Jet Set возросло до 124 человек», — указано в материале.
Кроме того, издание уточнило, что после обрушения 155 человек были госпитализированы с различными травмами. В настоящее время спасательная операция продолжается.
Обрушение крыши ночного клуба в Доминикане произошло 8 апреля во время вечеринки певца Рубби Переса. Причина пока не установлена. По словам врача Вальдо Ариэль Суэро, в числе тех, кто считается пропавшими без вести и погибшими, есть медицинские работники.
В российском посольстве в Доминиканской Республике рассказали «Известиям», что, по предварительным данным, иностранных граждан в списках погибших и пострадавших нет.