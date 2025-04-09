В ГД раскритиковали атаку ВСУ на станцию «Кореновская» в Краснодарском крае
Атака Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, обеспечивающую газоснабжение «Турецкого потока», — это очередное подтверждение неспособности киевского режима нести ответственность за свои слова. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Юрий Станкевич 9 апреля.
«Вопреки собственным просьбам избежать взаимных атак на предприятия энергетики, Украина в лице вооруженных формирований направляет беспилотные аппараты самолетного типа на объекты в нескольких российских регионах. Вывод один — решение в Киеве принимают не властные институты в правовом и политических смыслах, которые осознают характер своих действий, а фактически хунта, банда, которая понимает только один язык — язык силы», — приводит слова депутата для «Известий» «Дума ТВ».
Станкевич подчеркнул, что в связи с этим последуют выводы со стороны политического руководства России.
Ранее 9 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что украинские военнослужащие атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Она обеспечивает газоснабжение «Турецкого потока».
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал «Известиям», что удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры в России могут повлиять на простых потребителей за рубежом. Он не исключил, что в моменте могут измениться цены.