В Польше назвали Украину обузой для США
Украина больше не входит в список приоритетов геополитики США и превратилась в обузу для американского лидера Дональда Трампа. Об этом 9 апреля написала польская газета Myśl Polska.
«Трамп установил новые приоритеты американской геополитики. Украина в настоящее время является обузой для Соединенных Штатов, от которой необходимо избавиться как можно скорее», — говорится в публикации.
Отмечается, что американский президент планирует переложить ответственность за украинский кризис на страны Евросоюза (ЕС), которые активнее всего поддерживают киевский режим, — Францию, Великобританию и Польшу.
8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители США могут отказаться от присутствия на ближайшем заседании в формате «Рамштайн» по Украине. Он добавил, что на встрече будет обсуждаться предоставление Украине дополнительной военной помощи.
Ранее, 6 апреля, британская газета The Daily Telegraph написала, что Трамп в ближайшем будущем может поставить Украину перед выбором между принятием мира на условиях Москвы или полным лишением Киева поддержки со стороны Вашингтона. По мнению газеты, Трамп рассматривает Украину как подконтрольное США «дочернее предприятие».