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Зеленский сообщил о возможном пропуске Вашингтоном встречи в формате «Рамштайн»

Зеленский: США могут пропустить ближайшее заседание в формате «Рамштайн»
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Представители США могут не присутствовать на ближайшем заседании в формате «Рамштайн» по Украине. Об этом 8 апреля заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге.

«Британцы и Германия нам передали сигнал, что США могут не присутствовать. Нам есть что обсудить с американцами, и будем верить, что они изменят свою позицию», — сказал он в обращении, которое опубликовала «Страна.ua» в Telegram-канале.

Зеленский добавил, что на встрече будет обсуждаться предоставление Украине дополнительной военной помощи.

Форматом «Рамштайн» называют встречи украинской стороны с группой стран, которые предоставляют Киеву вооружения.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран Европейского союза (ЕС) 17 марта заявил, что Венгрия не поддержала выделение нового пакета военной помощи Украине в размере €20 млрд. Он также подчеркнул, что Венгрия не согласится ни на какие шаги для вступления Украины в ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 30 марта заявил, что Франция должна прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине. Так политик отреагировал на видео, на котором полицейские в Одессе схватили курьера и насильно усадили в машину, чтобы в дальнейшем отправить его на фронт.

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