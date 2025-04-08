Зеленский сообщил о возможном пропуске Вашингтоном встречи в формате «Рамштайн»

Представители США могут не присутствовать на ближайшем заседании в формате «Рамштайн» по Украине. Об этом 8 апреля заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге.

«Британцы и Германия нам передали сигнал, что США могут не присутствовать. Нам есть что обсудить с американцами, и будем верить, что они изменят свою позицию», — сказал он в обращении, которое опубликовала «Страна.ua» в Telegram-канале.

Зеленский добавил, что на встрече будет обсуждаться предоставление Украине дополнительной военной помощи.

Форматом «Рамштайн» называют встречи украинской стороны с группой стран, которые предоставляют Киеву вооружения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран Европейского союза (ЕС) 17 марта заявил, что Венгрия не поддержала выделение нового пакета военной помощи Украине в размере €20 млрд. Он также подчеркнул, что Венгрия не согласится ни на какие шаги для вступления Украины в ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 30 марта заявил, что Франция должна прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине. Так политик отреагировал на видео, на котором полицейские в Одессе схватили курьера и насильно усадили в машину, чтобы в дальнейшем отправить его на фронт.