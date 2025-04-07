В Британии предупредили Украину о возможном ультиматуме со стороны Трампа
Президент США Дональд Трамп в будущем может поставить Украину перед выбором между принятием мира на условиях Москвы или полным лишением Киева поддержки со стороны Вашингтона. Об этом в субботу, 6 апреля, пишет британская газета The Daily Telegraph (DT).
«Украина столкнется с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа и продиктованное [президентом России Владимиром] Путиным, либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США», — следует из публикации.
Кроме того, в издании назвали «дипломатическим переворотом» визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон. В этом авторы материала нашли некий символизм на фоне перепалки Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом Доме.
По мнению газеты, Трамп рассматривает Украину как подконтрольное США «дочернее предприятие».
3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году.
4 апреля президент США заявил, что президент России и глава Украины готовы заключить сделку в рамках мирного урегулирования конфликта.