Глава РФПИ Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в РФ
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что 9 апреля провел встречу с членами Американской торговой палаты в РФ (AmCham Russia).
«Встретился сегодня с членами Американской торговой палаты в России», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в мероприятии участвовали свыше 150 компаний, которые продолжают свою деятельность в РФ.
Фонд Росконгресс 3 апреля сообщил, что американские компании примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 года, который состоится с 18 по 21 июня. Отмечалось, что советник президента РФ Антон Кобяков встретился с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи. Они обсудили текущее состояние и перспективы делового сотрудничества.