Невролог назвала ключевые симптомы инсульта у молодых людей

Инсульт может развиться не только у пожилых, но и у молодых людей, а своевременное распознавание симптомов часто спасает жизнь. О признаках инсульта, которые нельзя игнорировать рассказала Невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Как пояснила врач, существует два типа инсульта. Геморрагический возникает при разрыве сосуда и кровоизлиянии в мозг, а ишемический (составляющий 85-90% случаев) — при закупорке сосуда тромбом или холестериновой бляшкой. Оба вида приводят к нарушению кровоснабжения мозга и требуют экстренной медицинской помощи.

Среди наиболее тревожных симптомов врач выделила внезапную интенсивную головную боль, не похожую на обычную, которая усиливается при свете и не снимается обезболивающими. Такой приступ часто сопровождается тошнотой, рвотой и неврологическими нарушениями: головокружением, спутанностью сознания, проблемами с речью, галлюцинациями или судорогами.

Также специалист обратила внимание на слабость или онемение одной стороны тела — человек может потерять чувствительность в конечностях, перестать ощущать уколы или улыбаться только половиной рта. Нарушения зрения — двоение в глазах или временная слепота — также являются опасными признаками, даже если зрение быстро восстанавливается.

«У молодых людей симптомы инсульта такие же, но пациенты молодого возраста склонны обращать на них меньше внимания и реже обращаться за медицинской помощью. Симптомы они часто списывают на стресс или переутомление», — предупредила Демьяновская.

Врач отметила, что окружающие иногда принимают проявления инсульта за опьянение, особенно у молодых людей. Такая ошибка может стоить жизни, так как без лечения инсульт приводит к тяжелым последствиям: параличам, нарушениям речи, остановке дыхания.

Для профилактики Демьяновская рекомендует контролировать артериальное давление, уровень холестерина, соблюдать сбалансированную диету и регулярно двигаться. Отказ от курения, ограничение алкоголя и поддержание здорового веса также снижают риски.

Ранее, 8 апреля, врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич рассказал «Известиям» о последствиях длительного применения сосудосуживающих капель. По его словам, основная опасность — в развитии медикаментозной зависимости, когда для достижения эффекта требуется постоянное увеличение дозы препарата. Со временем слизистая носа перестает реагировать на капли, что приводит к состоянию, известному как тахифилаксия.