Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Венесуэлы назвал тарифную войну США концом западной глобализации
Авто
Российские автомобили с пробегом подешевели на 6% за год
Мир
Премьер Словакии рассказал о переговорах по транзиту газа через Украину
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ
Спорт
В МОК сообщили о переговорах с федерациями по допуску россиян к Олимпиаде-2026
Общество
В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете
Мир
В Европе заявили о нежелании продлевать торговые льготы для Украины
Общество
В администрации президента настаивают на доработке закона о локализации машин такси
Армия
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 21 пункт управления дронами ВСУ
Мир
Bloomberg указало на почти полную зависимость США от китайской электроники
Мир
В Доминикане число погибших при обрушении крыши клуба увеличилось до 184
Мир
В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину
Мир
В блоке «Победа» рассказали о подготовке обращения в ЕСПЧ по поводу преследования Гуцул
Наука и техника
Школьники из Тюмени сделали перчатку для определения предвестников приступов эпилепсии
Экономика
Новостройки массового сегмента подорожали в Москве
Армия
Торжественная церемония вручения орденов 11-й бригаде ВДВ прошла в Улан-Удэ
Мир
Посол Таиланда рассказал об интересе страны к российскому СПГ и углю

Невролог назвала ключевые симптомы инсульта у молодых людей

Невролог Демьяновская: инсульт может развиваться и у молодых людей
0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Инсульт может развиться не только у пожилых, но и у молодых людей, а своевременное распознавание симптомов часто спасает жизнь. О признаках инсульта, которые нельзя игнорировать рассказала Невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Как пояснила врач, существует два типа инсульта. Геморрагический возникает при разрыве сосуда и кровоизлиянии в мозг, а ишемический (составляющий 85-90% случаев) — при закупорке сосуда тромбом или холестериновой бляшкой. Оба вида приводят к нарушению кровоснабжения мозга и требуют экстренной медицинской помощи.

Не надо нервничать: какие болезни возникают из-за сильного стресса
Почему моральные переживания подрывают здоровье и можно ли самостоятельно справиться с депрессией

Среди наиболее тревожных симптомов врач выделила внезапную интенсивную головную боль, не похожую на обычную, которая усиливается при свете и не снимается обезболивающими. Такой приступ часто сопровождается тошнотой, рвотой и неврологическими нарушениями: головокружением, спутанностью сознания, проблемами с речью, галлюцинациями или судорогами.

Также специалист обратила внимание на слабость или онемение одной стороны тела — человек может потерять чувствительность в конечностях, перестать ощущать уколы или улыбаться только половиной рта. Нарушения зрения — двоение в глазах или временная слепота — также являются опасными признаками, даже если зрение быстро восстанавливается.

«У молодых людей симптомы инсульта такие же, но пациенты молодого возраста склонны обращать на них меньше внимания и реже обращаться за медицинской помощью. Симптомы они часто списывают на стресс или переутомление», — предупредила Демьяновская.

Врач отметила, что окружающие иногда принимают проявления инсульта за опьянение, особенно у молодых людей. Такая ошибка может стоить жизни, так как без лечения инсульт приводит к тяжелым последствиям: параличам, нарушениям речи, остановке дыхания.

Для профилактики Демьяновская рекомендует контролировать артериальное давление, уровень холестерина, соблюдать сбалансированную диету и регулярно двигаться. Отказ от курения, ограничение алкоголя и поддержание здорового веса также снижают риски.

Ранее, 8 апреля, врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич рассказал «Известиям» о последствиях длительного применения сосудосуживающих капель. По его словам, основная опасность — в развитии медикаментозной зависимости, когда для достижения эффекта требуется постоянное увеличение дозы препарата. Со временем слизистая носа перестает реагировать на капли, что приводит к состоянию, известному как тахифилаксия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025