Врач раскрыл последствия длительного применения сосудосуживающих капель

Длительное применение сосудосуживающих капель для носа может привести к серьезным последствиям для здоровья. Бесконтрольное использование таких препаратов вызывает целый ряд проблем, включая развитие хронических заболеваний. Об этом 8 апреля «Известиям» рассказал врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

По его словам, основная опасность — в развитии медикаментозной зависимости, когда для достижения эффекта требуется постоянное увеличение дозы препарата. Со временем слизистая носа перестает реагировать на капли, что приводит к состоянию, известному как тахифилаксия. Еще более серьезное последствие — развитие вазомоторного ринита — хроническое воспаление слизистой оболочки носа. При этом заболевании затрудненное дыхание становится постоянным.

«Сосудосуживающие капли в основном действуют локально, при их чрезмерном использовании возможно попадание активного вещества в системный кровоток. Это может вызвать такие эффекты, как повышение артериального давления, учащение сердечного ритма, головную боль, тревожность и бессонницу», — уточнил врач.

Кроме того, такие препараты, по словам эксперта, могут маскировать симптомы более серьезных заболеваний, например синусита или аллергического ринита.

Для лечения медикаментозной зависимости Маневич предлагает комплексный подход. На начальных этапах эффективны промывания носа физиологическим раствором, ингаляции и применение кортикостероидных спреев. Он объяснил, что хорошие результаты показывает и физиотерапия: электрофорез и лазерное воздействие на слизистую оболочку носа.

«Данную проблему эффективно можно решить при помощи малоинвазивных хирургических воздействий на слизистую носа. Например, лазерная вазектомия — это абсолютно безболезненный и бескровный лазерный хирургический метод, который приводит к сжатию разросшейся и больной слизистой. Он максимально устраняет симптомы на много лет», — отметил оториноларинголог.

Однако доктор обратил внимание, что любой из методов лечения будет действовать лишь в случае, когда пациент сам замотивирован избавиться от недуга.

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