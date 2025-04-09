Все материалы с достоверными фактами о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области обязательно будут представлены международному сообществу. Об этом 9 апреля сообщил начальник отдела общественных связей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Шувалов.

Шувалов стал участником конференции в Москве, где был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Военные преступления Вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области».

«Я уверен, что те свидетельства, которые мы здесь видим и слышим, они, безусловно, будут представлены международному сообществу и будет им дана соответствующая оценка», — заявил он в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

9 апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении боевиков ВСУ по факту убийства мирных жителей села Гуево в Курской области. Кроме того, в апреле текущего года был зафиксирован целенаправленный обстрел горожан во время эвакуации, в результате которого погибли шесть человек.

Об освобождении Гуево в Курской области стало известно 8 апреля. В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ приступили к зачистке населенного пункта от остатков живой силы ВСУ, которые не успели покинуть свои позиции.