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В ОДКБ заявили о важности оценки в мире преступлений ВСУ в Курской области

Шувалов: факты о преступлениях ВСУ в Курской области должны быть представлены миру
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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Все материалы с достоверными фактами о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области обязательно будут представлены международному сообществу. Об этом 9 апреля сообщил начальник отдела общественных связей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Шувалов.

Шувалов стал участником конференции в Москве, где был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Военные преступления Вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области».

«Я уверен, что те свидетельства, которые мы здесь видим и слышим, они, безусловно, будут представлены международному сообществу и будет им дана соответствующая оценка», — заявил он в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

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9 апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении боевиков ВСУ по факту убийства мирных жителей села Гуево в Курской области. Кроме того, в апреле текущего года был зафиксирован целенаправленный обстрел горожан во время эвакуации, в результате которого погибли шесть человек.

Об освобождении Гуево в Курской области стало известно 8 апреля. В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ приступили к зачистке населенного пункта от остатков живой силы ВСУ, которые не успели покинуть свои позиции.

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