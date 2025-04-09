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СК возбудил дело по факту убийства ВСУ мирных жителей села Гуево Курской области

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Фото: СУ СК РФ
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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту убийства мирных жителей села Гуево в Курской области. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По словам местного жителя, в марте 2025 года в селе Гуево в результате подрыва взрывного устройства, установленного ВСУ, погибли его отец и дядя. Он также сообщил о сбросе взрывных устройств на жилые дома и мародерстве со стороны украинских военнослужащих.

Кроме того, в апреле текущего года был зафиксирован целенаправленный обстрел горожан во время эвакуации, в результате которого погибли шесть человек.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 («Террористический акт») и п. «а» и п. «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Мародерство»).

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям», — заявила Петренко.

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8 апреля СК возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту гибели жителя села Погребки при атаке дрона ВСУ. По словам местной жительницы, в октябре прошлого года ее супруг погиб в результате целенаправленного удара украинского беспилотника. При осмотре места происшествия эти показания были подтверждены.

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