Отремонтированные дороги Биробиджана проверят специалисты Хабаровска

В Биробиджане эксперты проверят участки дорог, которые приводили в порядок в 2024 году. Этим займутся специалисты из Хабаровска.

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на городскую администрацию, представители хабаровской «Дирекции строящихся дорог» Дальний Восток» обследуют участки, отремонтированные в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В мэрии отметили, что в соцсетях некоторые горожане задают вопросы по поводу качества дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта. Перед началом строительного сезона каждый год приезжают специалисты, чтобы на месте оценить, как дорога «перезимовала». Они высказывают замечания и определяют, какие работы понадобится провести подрядчикам.

В Биробиджане в этом году дорожные ремонты будут проводить в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты продолжат работы на улице Индустриальной. Также запланирован ремонт дорог по улицам Советской, Комсомольской, Игоря Петренко, Московской и Дружбы.

Ранее, в 2024 году сообщалось, что в Биробиджане с опережением графика шли работы по ремонту дорог.