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Дороги в Биробиджане ремонтируют с опережением графика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Биробиджане с опережением графика идут работы по ремонту дорог. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать более 5 км. Реализация проекта стоит на особом контроле у губернатора Ростислава Гольдштейна.

Сейчас работы ведутся на улицах Саперной, Казакевича и Постышева. Их ход оценил мэр города Максим Семенов. По его словам, которые приводит ИА EAOMedia, на улице Постышева уже завершили укладку выравнивающего слоя асфальта, отрегулировали колодцы. На Саперной улице и улице Казакевича демонтировали бортовой камень, сняли старое покрытие.

Поскольку город выполняет работы с опережением графика, в этом году планируется заключить контракты на ремонт дорог, стоящих в планах на 2025 год. Речь, в частности, идет о проспекте 60-летия СССР с выходом на Ленинградскую улицу. Кроме того, в этом году планируется привести в порядок дороги на улицах Ленина и Кубанской.

Ранее сообщалось, что в ЕАО в этом году приведут в порядок мост через реку Щукинка-3 на дороге Биробиджан – Унгун – Ленинское и мост через реку малая Самара на дороге Биробиджан – Амурзет. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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