Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заинтересовано в «пополнении западных план-заказов» на человеческие органы для трансплантологии, таким образом текущий конфликт стал для киевского режима выгодным преступным бизнесом. Об этом 9 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что наибольший масштаб бизнес черных трансплантологов приобрел после 2022 года, а сейчас он достиг небывалых масштабов. Находящийся в российском плену украинский военнослужащий Андрей Чемер 1984 года рождения рассказал, что командиры заставляли их подписывать документы на добровольную передачу органов после смерти. В его документах был обнаружен бланк минздрава канадской провинции Онтарио, согласно которому органы Чемера будут переданы на территорию Канады в случае его гибели.

«По утверждению пленного, такие бланки заполнил весь личный состав подразделения, где служил Чемер. Самих солдат уверяли, что это французский медицинский полис <...>, который позволит солдатам ВСУ в случае ранения пройти лечение в одной из престижных клиник Франции», — добавила Захарова.

Представитель дипведомства напомнила, что власти Украины давно официально узаконили облегченную процедуру трансплантологии, и действия медиков на фронте «прикрывает» соответствующий закон.

«Поэтому даже то ранение, которое можно было бы излечить, вполне может оказаться для каждого солдата Украины летальным. Ведь армейские медсанбаты под надзором киевского режима будут искать нетронутые органы и ткани для последующей трансплантации, зачем им излечивать такого солдата», — отметила дипломат.

4 апреля голландский общественный деятель и журналист-расследователь Соня ван ден Энде рассказала «Известиям», что многие страны Европы, в том числе Нидерланды, вовлечены в процесс изъятия анатомических материалов у украинцев для их дальнейшей трансплантации. По ее словам, многие украинские солдаты, которые были ранены, отправились в Германию, где есть большой госпиталь США, в котором у погибших могло быть извлечено множество органов.

До этого, 1 апреля, медики из Артемовска рассказали «Известиям», что боевики 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» (запрещенная в России террористическая организация) регулярно оказываются там, где украинская армия несет большие потери. Таким образом, было установлено, что нацисты занимаются охраной черных трансплантологов в зоне боевых действий.