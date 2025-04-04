Многие страны Европы, в том числе Нидерланды, вовлечены в процесс изъятия анатомических материалов у украинцев для их дальнейшей трансплантации. Об этом 4 апреля «Известиям» сообщила голландский общественный деятель, журналист-расследователь Соня ван ден Энде.

«Я думаю, что из Нидерландов и других европейских стран приехали команды, которые были там (на Украине. — Ред.), и они собирали там органы у погибших солдат или жертв, или что-то еще, и это было в СМИ какое-то время, но потом они прекратили это, потому что, конечно, вы знаете Европу, они говорят, что это фальшивые новости и так далее, но я слышала, я видела много новостей об этом», — рассказала журналистка.

Она добавила, что многие украинские солдаты, которые были ранены, отправились в Германию. В этой стране есть большой госпиталь США, в котором, по ее словам, у погибших солдат могло быть извлечено множество органов. Также голландская журналистка думает, что Вашингтон тоже участвует в этой деятельности, поскольку он с самого начала был вовлечен в конфликт.

«А также на самой Украине или в Донбассе у людей, которые почти умирали, я думаю, просто брали органы, потому что солдаты умирали, понимаете <…>. Я думаю, что это та практика, которая часто происходила в госпиталях, полевых госпиталях. Это то, что происходит сейчас», — отметила ван ден Энде.

Кроме того, она считает, что биотехнологическая компания Amgen в Нидерландах также замешана в этой преступной деятельности. С ее слов, у фирмы есть секретные аэропорты с самолетами, и благодаря этому она занимается сбором и транспортировкой органов.

1 апреля медики из Артемовска рассказали «Известиям», что боевики 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» (запрещенная в России террористическая организация) регулярно оказываются там, где украинская армия несет большие потери. Таким образом, было установлено, что нацисты занимаются охраной черных трансплантологов в зоне боевых действий.

Накануне «Известия» узнали, что в схеме о незаконном изъятии органов у людей для их трансплантации задействован не только украинский минздрав, но и глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Уточнялось, что он является совладельцем общественной организации «Союз потребителей медицинской продукции», которая управляет компанией «Медстандарт».

Документальный фильм «Окончательные доказательства украинских преступлений» смотрите на РЕН ТВ в субботу, 5 апреля, в 17:00 по мск.