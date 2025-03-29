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Командиры дали бойцу ВСУ согласие на трансплантацию органов под видом страховки

Пленный солдат ВСУ не знал, что носит с собой согласие на трансплантацию органов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинским боевикам перед отправкой в Курскую область командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдало якобы французский медицинский полис, однако на самом деле это оказалось согласием на трансплантацию органов. Военнослужащие группировки войск «Север» сообщили «Известиям», что боевики ВСУ не знали, что носили с собой согласие на французском языке на трансплантацию органов.

«Обещали там, что при ранении попадете в самые лучшие французские клиники», — сказал украинский военнопленный Андрей Чемер и уточнил, что не успел заполнить и подписать документ из-за начавшегося обстрела. Однако, по его словам, остальные боевики его подписали.

Также он поблагодарил российскую армию за спасение жизни и призвал других украинских боевиков, находящихся в Курской области, сдаться в плен.

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Очевидцы 24 января рассказали «Известиям» о черной трансплантологии, которой промышляют украинцы в зоне боевого соприкосновения. Они отметили, что лично видели мужчин с квадратными и нетипичными ящиками, похожими на термоконтейнеры.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала черную трансплантологию любимым развлечением Запада. Она рассказала, что на Украине, в частности в местах проведения боев, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы.

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