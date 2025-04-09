Любое иностранное военное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок и декларируемых мандатов будет рассматриваться как угроза РФ и приведет к конфликту. Об этом 9 апреля проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время пресс-конференции.

«Вновь хотели бы напомнить, что любое иностранное военное присутствие на Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться Российской Федерацией как угроза безопасности нашей стране», — отметила Захарова.

По ее словам, эти меры представляют собой риск прямого столкновения НАТО с Россией. Захарова также считает, что президент Украины Владимир Зеленский ждет от европейских союзников конкретных шагов по отправке войск. Такие действия будут означать вступление этих стран в конфликт на стороне киевского режима.

Захарова напомнила, что в Киеве с 4 по 5 апреля прошло совещание начальников генштабов Украины, Великобритании, Франции, направленное на выявление сформированных оперативных стратегий по возможному размещению, по их словам многонационального миротворческого контингента на Украине.

Ранее, 5 апреля, немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Евросоюз (ЕС) всеми силами противодействует процессу мирного урегулирования конфликта на Украине. В качестве примера издание напомнило о планах президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворческого контингента на подконтрольные Киеву территории.