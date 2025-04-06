Европейский союз (ЕС) всеми силами противодействует процессу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом 5 апреля написала немецкая газета Berliner Zeitung.

В качестве примера такого поведения европейских политиков издание привело планы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворческого контингента на подконтрольные Киеву территории. Отмечается, что российская сторона уже давно дала понять, что не приемлет западных военных на Украине.

Как пишет «Газета.Ru», в статье подчеркивается, что заявления европейских политиков лишь усугубляют ситуацию для киевского режима и дискредитируют сам Евросоюз.

«Утверждение, что Украина может выиграть, <...> совершенно нереально. <...> Однако ведущие политики ЕС по-прежнему отказываются признавать эти факты. Они не только не выступают с дипломатическими инициативами и не делают реалистичных предложений, чтобы спасти Украину от еще худшего положения, но и торпедируют проводимые переговоры», — резюмируется в материале.

Ранее, 25 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал европейских политиков мечтателями, которыми демонстрируют свою несостоятельность предложениями о размещении миротворцев на Украине. По словам главы МИД РФ, элиты мобилизовали весь ЕС с целью нанести стратегическое поражение Москве.