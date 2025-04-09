Сервисы рассказали о двукратном росте спроса на коллекторов

Число вакансий в области взыскания долгов выросло вдвое за прошлый год и на четверть за первые три месяца 2025 года, рассказали «Известиям» в рекрутинговых сервисах.

В 2024 году предложений о работе для специалистов в области взыскания, или коллекторов, было опубликовано на 106% больше, чем в 2023 году, следует из данных совместного исследования сервиса «Работа.ру» и коллекторского агентства АБК. Число таких вакансий ежегодно растет более чем в два раза на протяжении последних трех лет, добавили там.

За первые три месяца 2025 года спрос на персонал в этом сегменте рынка труда вырос на четверть, добавили в сервисе SuperJob.

Чаще всего специалистов в области взыскания ищут в Екатеринбурге, Кургане, Ростове-на-Дону, Москве, Саратове и Уфе. По итогам 2024 года на вакансии взыскателей задолженностей почти в два раза чаще откликались женщины (63%), чем мужчины (37%).

«Из ключевых навыков для таких специалистов работодатели чаще всего указывают ответственность, обучаемость, стрессоустойчивость, взыскание задолженности, ведение отчетности, контроль кредиторской задолженности, работу с документами и ведение переговоров», — говорится в исследовании.

Четверть соискателей, отправлявших отклики на вакансии взыскателей, не имели опыта работы. Спрос на специалистов по взысканию и кредитных специалистов в SuperJob назвали волнообразным: сначала увеличивается количество вакансий для продающих кредиты, а спустя несколько месяцев — на специалистов по взысканию. Прирост спроса на кредитных специалистов пришелся на декабрь 2024-го, поэтому в начале года наблюдается прирост спроса на коллекторов.

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Поручение долгов: в России в два раза вырос спрос на коллекторов