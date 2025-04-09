Поручение долгов: в России в два раза вырос спрос на коллекторов

Спрос на специалистов по взысканию долгов вырос вдвое за прошлый год, а с начала 2025 года — еще на четверть, подсчитали в рекрутинговых сервисах. Это объясняется как закредитованностью населения в сочетании с ростом числа просроченных платежей, так и дефицитом кадров. Деятельность по взысканию долгов строго регламентирована законом, однако на рынке продолжают действовать так называемые черные коллекторы, которые используют в том числе и силовые методы, отмели источники «Известий» в правоохранительных органах. Кто ищет коллекторов

Число вакансий в области взыскания долгов за 2024 год вырос в два раза. Аналогичная тенденция наблюдается в течение последних трех лет, следует из данных совместного исследования сервиса «Работа.ру» и коллекторского агентства АБК. За первые три месяца 2025 спрос на персонал в этом сегменте рынка труда вырос еще на четверть, добавили в рекрутинговом сервисе SuperJob.

Больше всего таких специалистов ищут в Екатеринбурге, Кургане, Ростове-на-Дону, Москве, Саратове и Уфе. Причем на вакансии взыскателей почти вдвое чаще откликались женщины, чем мужчины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В SuperJob указали на то, что на рынке труда сменяют друг друга волны спроса сначала на кредитных специалистов, а потом на коллекторов. Так, повышенный спрос на продавцов кредитов фиксировался в декабре 2024 года, а сейчас то же самое происходит со специалистами по взысканию долгов. Зарплаты последних выросли за год на 9%, составив в среднем 120 тыс. рублей.

Рост потребности в подобных специалистах связан с закредитованностью населения и ростом просроченных платежей, полагают эксперты. Банки крайне заинтересованы в снижении просроченной задолженности, так как наличие требует дополнительного резервирования и снижает их прибыль, отметил доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова.

— Несмотря на то что статистика Банка России показывают, что в последние месяцы рост задолженности по кредитам физических лиц существенно замедлился, а по некоторым видам наблюдается ее снижение, нельзя говорить о существенном улучшении ситуации, — отметила она. — Наоборот, из-за замедления роста кредитования относительные показатели просроченной задолженности у банков ухудшаются, что не может их не беспокоить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Специалисты по работе с просроченной задолженностью востребованы, поскольку взыскание долгов требует прежде всего разговора «человека с человеком», добавила Светлана Зубкова.

Увеличение спроса на коллекторов прямо пропорционально увеличению просроченной задолженности , добавил адвокат, старший партнер коллегии адвокатов «Самсонов, Камышов и партнер» Алексей Камышов. К концу 2024 года ключевая ставка выросла до 21%, напомнил он.

— С одной стороны, такая мера привела к сдерживанию роста инфляции, с другой — кредитные учреждения существенно увеличили проценты по кредитам, и если раньше в случае «кассового разрыва» у граждан или бизнеса была возможность перекредитоваться, то теперь это уже перестало быть спасательным кругом, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее «Известия» писали, что просроченная задолженность россиян по ипотеке на начало февраля впервые достигла 100,6 млрд рублей накопленным итогом. За месяц показатель вырос на 5,7 млрд, следует из данных Центробанка. Это при том, что общий объем жилищных кредитов снижался. С начала года он упал на 108 млрд и на начало февраля составил 19 трлн рублей.

Как работают профессиональные коллекторы

Определенный кадровый голод сейчас испытывают все отрасли, поэтому рынок взыскания не является исключением, рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Это стимулирует работодателей не только устанавливать конкурентоспособную заработную плату, но и предлагать комфортные условия для работы: современные офисы, комнаты отдыха, насыщенную внутрикорпоративная жизнь. Профессия специалиста по взысканию достаточно молодая, отметили там.

— Несмотря на свои сложности с точки зрения того, что необходимо на регулярной основе общаться с людьми, реакция которых не всегда адекватна, у нее есть свои плюсы. Например, возможность достаточно быстрого карьерного роста, — указали в ассоциации. — Как минимум половина руководителей отделов начали свой путь с позиции специалиста по взысканию и смогли дорасти до своей должности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Например, в центры дистанционного взыскания «Сбера» принимают сотрудников без опыта работы, с образованием начиная от среднеспециального, рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов. Такие специалисты общаются по телефону с клиентами, имеющими задолженность, и предлагают им способы решения ситуации.

— Эта работа непростая, для нее важна стрессоустойчивость. Кроме того, она достаточно монотонная и рутинная, поэтому нужна также усидчивость и внимательность, — подчеркнул он.

Сотрудники дистанционного взыскания могут работать в том числе и удаленно, что дает возможность поработать в крупной компании людям из небольших населенных пунктов или с ограниченными физическими возможностями.

— У нас на каждой площадке есть психолог, который сопровождает сотрудника на разных этапах и может оценить, в каком состоянии он находится. Для сотрудников есть комнаты психологической разгрузки, — пояснил Денис Кузнецов.

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Помимо стрессоустойчивости от потенциальных кандидатов требуется желание помочь клиенту в непростой ситуации и человекоцентричность, добавил генеральный директор АБК Максим Колосков.

— Важно умение вести переговоры, коммуникабельность, способность устанавливать доверительные отношения, эмпатия. Наша задача заключается не только в достижении финансовых показателей, но и в помощи людям, попавшим в трудные обстоятельства, в поиске оптимальных решений, — уверен он.

Как выбивают долги недобросовестные взыскатели

Пока крупные компании и банки стремятся выстроить диалог со своими должниками, на рынке продолжают действовать и так называемы черные коллекторы, рассказали «Известиям» юристы. Часто к их услугам прибегают микрофинансовые организации, отметил источник издания в правоохранительных органах.

Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets

Всех коллекторов можно четко разделить на два типа, отметил юрист Андрей Лисов.

— К первому относятся те граждане, которые ментально застряли в лихих девяностых и склонны решать вопросы посредством бейсбольной биты и паяльника. Это с точки зрения закона самые обычные бандиты. Собственно, коллекторами они не являются, — пояснил он.

На сайте Федеральной службы судебных приставов есть реестр коллекторских компаний, напомнил юрист. Если организации в нем нет, значит, работает она нелегально.

— Коллекторские агентства, которых, к слову, не так уж и много, лицензированы. Они имеют четко очерченный функционал, — подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сфера взыскания задолженности регулируется ФЗ № 230, напомнил генеральный директор юридической компании «Кешоков, Битуева и партнеры» Кантемир Кешоков. Он определяет порядок взаимодействия коллекторов с заемщиком, виды долгов, по которым они могут вести работу, требования к коллекторским организациям, а также разрешенные способы взаимодействия с должником.

— Законом запрещены угрозы, причинение вреда должнику, повреждение имущества, психологическое давление и другие неправомерные действия — подчеркнул он. — Действуют ограничения на время звонков должникам — их можно совершать только с 8:00 до 22:00 в будние дни и с 9:00 до 20:00 в выходные. Помимо этого, коллекторы не могут звонить чаще двух раз в неделю и восьми раз в течение месяца.

Коллекторы не имеют права проникать в жилые помещения или общаться с родственниками должников.

— Также гражданин по заявлению в коллекторскую организацию может вообще запретить им вести с ним телефонные переговоры и личные встречи — в таком случае единственным способом взаимодействия с должником будут заказные письма по адресу регистрации, — напомнил юрист.

Формальные методы взыскания задолженности, такие как суды, исполнительные листы, приставы, с частью должников работают очень слабо, отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ-Консалт» Екатерина Косарева.

— Угроза суда на такого человека не действует: многим просто нечего терять. У части должников нет официального дохода, имущества, и с точки зрения закона получить от них что-либо крайне сложно, — пояснила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Именно «черные коллекторы» остаются основными пользователями различных ботов для выяснения персональных данных, добавил источник «Известий».

— Затем они обзванивают всех родственников, друзей, пишут им в соцсетях, запугивают. Могут использовать подставные аккаунты. Например, писать мужчинам от имени красивой девушки, — рассказал собеседник издания. — Могут нанять людей, которые подожгут дверь, что особенно распространено в регионах.

Могут запугивать и напрямую. Например, одной девушке-должнице плеснули водой в лицо, заверив, что в следующий раз это будет кислота.

— Используют весь спектр элементов криминального давления на должника. Это угрозы, слежка. Кроме того, звонят якобы юристы и грозят засудить, лишить недвижимости и прочее, — подчеркнул источник.

Однажды специалисты взыскания ежедневно фотографировали ребенка должника по дороге в школу, и отправляли родителям, чтобы оказать на них психологическое давление, добавил Кантемир Кешоков.

— Еще бывает, что сотрудники таких компаний расклеивают возле подъездов должников листовки с информацией о них, включая размер задолженности или даже персональные данные, — подчеркнул он.

Фото: Global Look Press/Alexander Legky

Если коллекторы пытаются незаконными методами взыскать долг и унизить человека в глазах окружающих, можно смело подавать жалобы на незаконные действия взыскателей в ФССП или писать заявление в полицию , заверил юрист. Если гражданин находится в процедуре банкротства, коллекторы автоматически теряют право на какое-либо взаимодействие с должником, будь то звонки, личные встречи или письма, напомнил он.