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Посол Таиланда в РФ рассказал о желании страны присоединиться к коридору «Север – Юг»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Международный транспортный коридор «Север – Юг» представляет интерес для Таиланда, сказал «Известиям» посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават.

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«Конечно, международное сообщение — одно из основных направлений нашей политики, особенно если это касается транспортных маршрутов, которые будут способствовать соединению Юго-Восточной Азии с Центральной, вплоть до Ближнего Востока», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, заинтересован ли Бангкок в присоединении к транспортному коридору «Север – Юг».

Он подчеркнул, что для его страны всё зависит от того, каким образом она сможет участвовать в развитии таких маршрутов, как коридор «Север – Юг».

«Сейчас мы работаем с нашими друзьями в регионе, чтобы продвигать сообщение в Азии. Это Китай, все соседние страны, Лаос, Мьянма, Малайзия — друзья из АСЕАН», — добавил он.

Посол рассказал, что в данный момент Таиланд участвует в строительстве экономического коридора «Восток – Запад» (EWEC). Идея создания маршрута общей протяженностью 1,3 тыс. км между Южно-Китайским морем на востоке и Андаманским морем в Индийском океане была одобрена в 1998 году. Его первые участки ввели в строй в декабре 2006-го.

«Этот коридор соединит самую западную часть Таиланда, которая граничит с Мьянмой. У нас есть шоссе на востоке страны, которое соединится с Лаосом, а из Лаоса должно быть еще одно шоссе, которое дойдет до Вьетнама. Закончится маршрут в одном из глубоководных морских портов Вьетнама Дананг. Таким образом, после завершения строительства этого коридора два океана — Тихий и Индийский — соединятся», — заключил Сасиват Вонгсинсават.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пути подхода: Таиланд заинтересован в российском коридоре «Север – Юг»

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