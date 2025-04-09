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В Пензенском суде допросили свидетелей по делу сына экс-главы Мордовии

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Первомайский районный суд Пензы 8 апреля провел допрос свидетелей стороны защиты по делу Алексея Меркушкина — бывшего министра целевых программ Мордовии, сына экс-губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина.

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Алексея Меркушкина задержали в мае 2021 года в аэропорту Шереметьево, экс-чиновник собирался лететь в Минск. Затем его отвезли в Мордовию для проведения следственных действий. Сейчас ему инкриминируют мошенничество при продаже «Мордовэкспоцентра» властям республики, злоупотребление должностными полномочиями, а также дачу особо крупной взятки.

По версии следствия, Меркушкин был бенефициаром «Мордовпромстройбанка» (МПСБ). В 2015 году Центробанк России назначил проверку МПСБ. Основной акцент делался на оценке кредитных рисков — не выдает ли банк ничем не обеспеченные кредиты. Об этом в ходе допросов заявил Анатолий Баткеев, который руководил проверкой. Помимо этого, инспекторы выясняли, не завысил ли банк стоимость своих активов — например, недвижимости, которой он владел.

«В ходе проверки был выявлен кредитный риск. Нарушения по формированию капитала. Это основные нарушения, которые вспоминаются. Я сейчас уже плохо помню. Кредитный риск с недвижимостью и мобилизацией активов я помню», — пояснил он на заседании суда.

Итоги проверки грозили МПСБ отзывом лицензии. И тогда, по версии следствия, Алексей Меркушкин вместе с председателем совета директоров банка и еще одним акционером этой организации передал взятку в размере более 7 млн рублей чиновнику Нацбанка по Мордовии Волго-Вятского ГУ Центробанка России Александру Теренькину. Он также проходит обвиняемым по этому делу.

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Криминальные смены: за что судят сына экс-главы Мордовии

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