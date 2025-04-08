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Трамп назвал Овечкина великим человеком после установления нового рекорда в НХЛ

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Фото: TASS/Adam Hunger
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Американский лидер Дональд Трамп 8 апреля назвал нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), великим человеком.

«Великий человек только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Великий — это Уэйн Гретцки, но у нас есть и другой великий, да? Только что побил рекорд, это было здорово», — сказал президент США.

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Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.

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