Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с апреля 2021 года
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель на лондонской бирже ICE впервые с 7 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, стоимость Brent к 22:17 мск снижалась на 4,01%, до $61,78 за баррель. При этом к 22:22 мск Brent торгуется на уровне $61,94 за баррель (–3,76%).
Кроме того фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 4,84%, до $58,57 за баррель.
Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова 4 апреля рассказала «Известиям», что резкое падение цен на нефть произошло из-за тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также ответных мер со стороны Китая.
Партнер Capital Lab Евгений Шатов 24 февраля предположил, что весной цена Brent будет колебаться в пределах $70–80 за баррель.