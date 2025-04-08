Литовского политика Алманиса внесли в список террористов и экстремистов в РФ
Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов в РФ литовского политика Андрюса Алманиса. Соответствующая информация появилась 8 апреля на сайте ведомства.
В перечень также были внесены украинский предприниматель Олег Магалецкий и публицист Вадим Штепа.
Росфинмониторинг 19 марта внес в список террористов и экстремистов в РФ как объединение журналиста Александра Невзорова (включен в реестр иноагентов) и его жену Лидию. В июле 2024 года суд признал Невзорова и его жену экстремистским объединением и запретил их деятельность в России.