Валуев назвал рекорд Овечкина эпохальным событием для спорта
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поздравил нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и отметил, что его достижение стало эпохальным событием для спорта.
«Достигать, преодолевать и быть лучшими — это у нас в душах, то, что воспитано поколениями наших предков, и дух победы живет в нас», —прокомментировал достижение хоккеиста Валуев в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что Овечкин посвятил рекордный гол своей семье, преданным болельщикам и соотечественникам, обратившись к ним сразу после матча. Валуев добавил, что рекорд Овечкина может стать «фундаментом для потепления отношений между сверхдержавами».
Бывший боксер также пожелал российскому форварду благополучия, новых побед и долгой спортивной карьеры.
Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд канадца Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.