Прокуратура Стамбула может потребовать до трех лет тюрьмы для 139 протестующих
Генеральная прокуратура Стамбула требует до трех лет тюрьмы для 139 участников несанкционированных протестов, связанных с задержанием мэра города Экрема Имамоглу. Об этом 8 апреля сообщает телеканал A Haber.
«В обвинительном заключении подчеркивается, что собравшаяся толпа, несмотря на уведомление о запрете [на митинги], упорно не желала расходиться и спровоцировала беспорядки, напав на полицейское оцепление», — говорится в материале.
По информации телеканала, правоохранительные органы предупреждали протестующих о запрете на митинги и в итоге задержали часть демонстрантов. Толпа препятствовала задержанию, направляла на сотрудников полиции лазеры, а также закидывала силовиков камнями, палками и бутылками.
Теперь прокуратура требует назначить участникам протестов наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет за нарушение местного закона о собраниях и демонстрациях. В Стамбуле были запрещены любые массовые митинги с 19 по 23 марта.
Правоохранительные органы выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. В отношении стамбульской администрации была начата антикоррупционная операция. Мэр города был арестован 23 марта. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Позже в Турции начались массовые протесты в связи с задержанием градоначальника.