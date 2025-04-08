Операторы дронов Росгвардии уничтожили украинскую САУ в Курской области
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) украинских боевиков в Курской области. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе.
«В Курской области операторами БПЛА Росгвардии уничтожена очередная самоходная установка боевиков ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.)», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что замаскированную позицию САУ удалось обнаружить в районе хутора Олешня. Поражение военной технике нанесли ударными оптоволоконными беспилотниками группировки войск Росгвардии. Цель была ликвидирована.
Также росгвардейцы нанесли поражение позициям личного состава украинской армии.
5 апреля Сотрудники спецподразделения Росгвардии уничтожили ударный гексакоптер «Баба-яга» украинских боевиков в Брянской области. Гексакоптер был обнаружен ночью, его ликвидировали с помощью FPV-дрона. После падения гексакоптер сдетонировал.
Утром того же дня военные Росгвардии совместно с сотрудниками военной контрразведки обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) схрон с боеприпасами украинских боевиков. По данным ведомства, в тайнике находились четыре гранаты Ф-1, запалы к ним, восемь выстрелов ВОГ-17, а также 4,8 кг тротила в шашках.