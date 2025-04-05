Росгвардейцы уничтожили дрон «Баба-яга» ВСУ в Брянской области

Сотрудники спецподразделения Росгвардии сбили в небе над Брянской областью ударный гексакоптер «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники спецподразделения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в Брянской области, в одном из приграничных районов сбили украинский ударный гексакоптер», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что «Бабу-ягу» обнаружили ночью. Сотрудники Росгвардии сбили гексакоптер с помощью FPV-дрона, после падения он сдетонировал. Пострадавших и повреждений нет.

Этим утром военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками военной контрразведки обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) схрон с боеприпасами украинских боевиков. По данным ведомства, в тайнике находились четыре гранаты Ф-1, запалы к ним, восемь выстрелов ВОГ-17, а также 4,8 кг тротила в шашках.