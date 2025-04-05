Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами боевиков ВСУ в ЛНР
Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками военной контрразведки обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) схрон с боеприпасами боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Тайник обнаружили в лесополосе в результате профилактического мероприятия по выявлению пособников украинской армии, находящихся в розыске лиц и незаконно хранящегося у населения вооружения.
«В схроне находились четыре гранаты Ф-1, запалы к ним, восемь выстрелов ВОГ-17, а также 4,8 кг тротила в шашках», — говорится в Telegram-канале Росгвардии.
По данным пресс-службы, изъятое передали сотрудникам взаимодействующих органов, а непригодные боеприпасы уничтожили на месте обнаружения.
1 апреля спецназ Росгвардии обнаружил на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) тайник с пулеметом FN MAG калибра 7,62 мм бельгийского производства. Вооружение нашли при обследовании заброшенного здания, пулемет был произведен в декабре 2024 года.