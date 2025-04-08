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Карта спецоперации на Украине 8 апреля

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности этой группировки до 220 военных, шесть артиллерийских орудий, американский бронетранспортер М113, склад боеприпасов и два автомобиля.

Кроме того, более выгодные рубежи заняли бойцы подразделений группировки войск «Центр», и в зоне ее ответственности украинская армия лишилась до 410 военнослужащих, семи автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, трех боевых бронированных машин и трех бронетранспортеров М113 производства США, среди которых два американских бронеавтомобиля «MaxxPro».

Сила противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства, а также 102 украинских дрона самолетного типа.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 22 721 танк и других боевых бронированных машин, 50279 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 23 353 орудия полевой артиллерии и минометов, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 283 вертолета, 33 790 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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