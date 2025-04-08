«Ангарский маньяк» признался в убийстве уборщицы в 2011 году

«Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в убийстве школьной уборщицы, которую он зарубил туристическим топором в 2011 году. Об этом 8 апреля сообщил источник «Известий».

Тело уборщицы в обугленном состоянии обнаружили в мае 2011 года в здании заброшенной водонасосной станции на территории парка в Ангарске. По данным экспертизы, женщина умерла в результате перелома черепа.

«Вечером 22 мая 2011 года уборщица возвращалась домой. Возле заброшенной водонасосной станции она встретила Попкова, с которым у нее произошел конфликт. Попков несколько раз ударил женщину туристическим топориком, облил ее растворителем и поджег», — восстановил события собеседник.

Сам Попков во время отбывания пожизненного заключения подтвердил убийство уборщицы и полностью признал вину в преступлении.

«Ангарского маньяка» считают самым кровавым преступником в новейшей истории России: на его счету 86 жертв. Все свои преступления Попков совершил в Иркутской области с 1992 по 2010 год.

В 2015 году Попков был осужден за 22 убийства и получил первый пожизненный срок. Второй приговор ему вынесли через три года, когда удалось доказать его причастность еще к 59 смертям.

В июле 2021 года суд приговорил Попкова к девяти годам и восьми месяцам заключения по делу о еще двух убийствах, совершенных в 1995 году. Последний приговор он получил в ноябре 2023 года, тогда ему назначили еще 10 лет заключения.

В январе 2024 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщила, что Попкова этапировали из Иркутска в Мордовию, отметив, что ему было назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.