В Аргентине назвали широкое распространение секты финальной целью Руднева

Основатель секты «Ашрам Шамбалы» (запрещена на территории РФ) Константин Руднев боялся депортации в Черногорию, поэтому планировал получить гражданство Аргентины и уехать в Бразилию для широкого продвижения своих идей. Об этом 8 апреля «Известиям» сообщил комиссар-инспектор аргентинской полиции Аргентины Луис Викат.

«План Руднева заключался в том, чтобы его не депортировали в Черногорию, где он сейчас находится в розыске. Наличие родившегося в Аргентине сына позволило бы ему получить гражданство, не имея вида на жительство, а затем уехать беспрепятственно уехать в Бразилию через МЕРКОСУР. Согласно расследованию, финальной целью Руднева было широкое распространение секты в Бразилии», — заявил он.

По словам Виката, вместе Рудневым задержали и спутников главы секты. Отмечается, что у некоторых были колумбийские и бразильские паспорта. Часть из них отпустили с запретом покидать страну, 13 человек арестовали.

Комиссар-инспектор убежден, что Руднев хотел увеличить число жертв торговли людьми, и Бразилия с ее огромным населением подходила под его критерии.

«Думаю, мы имеем дело с преступной организацией, которая лишь маскируется под секту. Мне с трудом верится, что Руднев на самом деле убежден, что прибыл со звезды Сириус», — резюмировал он.

Власти Аргентины начали проверку в отношении главы секты после того, как беременная россиянка обратилась в больницу в сопровождении двух спутниц, сообщил «Известиям» криминальный журналист Федерико Фашбендер. Он уточнил, что одна из женщин перечеркнула свидетельство о рождении, чтобы вписать фамилию Руднева. В Аргентине это расценивается как фальсификация государственного документа.

О задержании главы секты при попытке вылететь из аргентинского города Барилоче в Бразилию стало известно 31 марта. Руднев находился в сопровождении пяти россиянок и одной мексиканки. По данным портала TN, при задержании он предпринял попытку самоубийства.

5 апреля посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что посольство России в Аргентине следит за ситуацией с задержанием россиян — участников «Ашрам Шамбалы» по подозрению в торговле людьми.