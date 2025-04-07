Журналист рассказал подробности задержания Руднева в Аргентине

Власти Аргентины начали проверку в отношении основателя секты «Ашрам Шамбала» (запрещена на территории РФ) Константина Руднева после того, как беременная россиянка обратилась в сопровождении двух других женщин в больницу и одна из них вписала фамилию Руднева при регистрации ребенка. Об этом в 6 апреля в беседе с «Известиям» рассказал криминальный журналист Федерико Фашбендер.

«Когда в больнице спросили имя отца, чтобы зарегистрировать ребенка, одна из сопровождающих женщин очень занервничала. Она хотела записать ребенка под фамилией отца и не хотела указывать фамилию матери, поэтому просто вычеркнула ее и поставила фамилию Руднева. Об этом сообщили властям, и в отношении Руднева начали проверку», — сообщил наш собеседник.

Как указал Фашбендер, полиция Сан-Карлос-де-Барилоче установила в аэропорту города наблюдение, где впоследствии и был обнаружен Руднев вместе с 13 последователями. При этом еще несколько единомышленников основателя секты были задержаны в аэропорту в Буэнос-Айресе.

«Очень поразил внешний вид женщин, сопровождавших Руднева. Две из них были почти лысыми и очень истощенными», — отметил журналист.

По словам Фашбендера, все задержанные пытались сбежать в Порту-Алегри. Владельцам аргентинского гражданства можно легко получить вид на жительство в Бразилию, пояснил журналист.

Он рассказал, что в ходе обысков в снимаемых Рудневым и его окружением домах обнаружили запертые помещения с продуктами и телефонами, которые содержали инструкции о питании для женщин — участниц секты.

«Самое главное сейчас — установить, кто из женщин жертва, а кто сообщник Руднева, которого обвиняют в торговле людьми. Это основное обвинение, и по нему федеральный судья города Барилоче уже провел слушания», — передает собеседник «Известий».

Так, Руднева могут привлечь к ответственности за идеологическую ложь, добавил Фашбендер.

31 марта, в Аргентине сообщили о задержании основателя секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева. Отмечается, что он пытался вылететь из аргентинского города Барилоче в Бразилию в сопровождении пяти россиянок и одной мексиканки. При задержании, по данным портала, Руднев предпринял попытку самоубийства.

5 апреля посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что посольство России в Аргентине следит за ситуацией с задержанием россиян — участников «Ашрам Шамбалы» по подозрению в торговле людьми.